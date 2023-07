Calciomercato Inter, maxi offerta per il bomber: arriva dall’Arabia

L’Arabia Saudita continua a fare spesa in Serie A ed in questa sessione di mercato ha deciso di provare a prendere il bomber dell’Inter, Lautaro Martinez. L’argentino è entrato nel mirino di un club, non specificato, della Saudi Pro League ed i nerazzurri rischiano di perdere uno dei perni fondamentali della rosa, ora capitano.

Calciomercato Inter, proposti 60 milioni al “Toro”

All’argentino sarebbe stato offerto un quadriennale da 60 milioni di euro a stagione. Il giocatore al momento non sembra interessato, visto che sono solo rumor, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci clamorosi capovolgimenti. Per l’Inter rimane incedibile.