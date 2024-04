Calciomercato Inter, Gudmundsson gradirebbe l’opzione nerazzurra, ma occhio alla Premier

L’Inter vuole a tutti i costi Gudmundsson il prossimo anno. Il calciatore del Genoa ha fatto benissimo in questa stagione segnando e facendo assist. La concorrenza è tanta, ma i nerazzurri sono rimasti impressionati dalle sue qualità, è quello scrive “Tuttosport”.

Calciomercato Inter, Ausilio ha buoni rapporti con l’agenzia di Gudmundsson

Albert Gudmundsson è seguito molto in Premier League, è il suo sogno è proprio sbarcare nel campionato più competitivo al mondo, ma l’opzione nerazzurra sicuramente la gradirebbe. L’Inter dalla sua parte ancora non ha formulato un’offerta ufficiale. Il Genoa lo valuta tra 35 e i 40 milioni di euro, per i nerazzurri la cifra è alta e vorranno sicuramente inserire qualche contropartita tecnica. Ausilio e l’agenzia che cura gli interessi del centrocampista sono ottimi, è chiaro che per la trattativa ci vorrà del tempo, seguiranno degli aggiornamenti.