Calciomercato Inter, i nuovi acquisti rimandati solo a luglio | Si attende la cessione di Sensi

Il mercato dell’Inter termina qui. Questo è quanto riportato da Sky Sport che svela che non ci saranno nuovi arrivi dopo quello di Tajon Buchanan.

Calciomercato Inter, niente acquisti a gennaio

Un occhio invece alle partenze perchè oltre ad Agoumè potrebbe andar via anche Stefano Sensi, che attualmente si trova in Arabia Saudita e potrebbe anticipatamente dire addio alla squadra di Inzaghi con 6 mesi di anticipo. Intanto Inzaghi continua a lavorare alla Supercoppa, consapevole che da luglio in rosa potrebbe avere anche Zielinski e Taremi, considerati utili alla causa nerazzurra.