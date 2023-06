Calciomercato Inter, il centrocampista ha scelto la propria destinazione | Gli aggiornamenti

Calciomercato Inter, Brozovic dice no all’Arabia

Marcelo Brozovic avrebbe deciso di rifiutare l’offerta dell’Al Nassr. A fronte dell’incontro tenutosi in Croazia tra il calciatore e la società saudita emergono sensazioni negative. Nonostante il faraonico stipendio, di circa 20 milioni di euro per tre anni, il croato non gradisce la destinazione e vorrebbe restare in Europa. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, a pista più probabile sembra essere quella che lo porta in Spagna, esattamente al Barcellona.

Brozovic, è corsa contro il tempo per il Barça

Tuttavia, il calciatore pretende garanzie dal club blaugrana e lo attende. Il Barcellona avrebbe due soluzioni: la prima legata a Kessié, la seconda alle cessioni. Il club blaugrana potrebbe convincere il calciatore ivoriano a tornare a Milano, questa volta sponda nerazzurra, per liberare il croato, o optare per le cessioni che consentirebbero di coprire i costi del cartellino richiesti dall’Inter. Il Barça deve affrettare i tempi, il croato manda un segnale importante rifiutando la milionaria offerta dei sauditi.