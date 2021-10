Calciomercato Inter, il nuovo Lukaku già a gennaio: il piano di Marotta

L’Inter è sempre alla ricerca di un attaccante per il ruolo di vice Dzeko.

La dirigenza nerazzurra sta preparando un colpo (che è mancato ad agosto) in vista della sessione di gennaio ovvero la ciliegina sulla torta, quel quarto attaccante che manca per completare la rosa di Inzaghi.

Marotta sta valutando diversi profili per il ruolo di quarto attaccante anche se prima probabilmente dovranno uscire Satriano e Sanchez, che fino ad ora non hanno ancora trovato minuti in campo.

Inter, piace Onuachu come vice Dzeko

La dirigenza dell’Inter cercherà di accontentare Inzaghi con un colpo low cost che però possa integrarsi sia con Lautaro Martinez e Correa.

Piacciono sempre Scamacca e Belotti per il ruolo di vice Dzeko. Mentre l’attaccante del Sassuolo costa 20 milioni di euro, il secondo potrebbe arrivare a un prezzo più economico visto che il giocatore ha un contratto in scadenza con il Torino nel 2022.

Nelle ultime due settimane è spuntato il nome di Onuachu, attaccante del Genk classe 1994 che costa 20 milioni di euro ma che ha già segnato 11 gol in 15 presenze. Il giocatore nonostante il prezzo alto rappresenta un investimento visto che ha ampi margini di miglioramento. Sull’attaccante ci sono però anche West Ham e Tottenham.