Calciomercato, Inter ad un passo da Giroud

Giroud-Inter, in arrivo la fumata bianca – Promessi sposi, Inter e Giroud, è la volta buona? Come conferma fcinternews, l’attaccante 33enne dovrebbe firmare un biennale con opzione per un terzo anno a cifre molto più ridotte rispetto a quelle che guadagna ora al Chelsea (parliamo di 8 milioni a stagione): di certo sotto i 6,5 milioni l’anno. Giroud sarebbe l’ennesimo parametro zero afferrato da Marotta, per la felicità di Antonio Conte che ha già allenato il francese in Inghilterra e che lo vede come perfetto per completare l’organico del suo attacco. Il nome di Giroud è quello che più convince lo staff nerazzurro e soprattutto il tecnico Conte, la fumata bianca sembra vicina, non ci resta che aspettare.