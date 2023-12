Calciomercato Inter, la strategia dei nerazzurri per il giocatore

Come evidenziato da Tuttosport, il giocatore canadese è stato relegato in panchina nelle ultime due partite del Bruges, suggerendo che l’Inter potrebbe avere una finestra di opportunità. Il club milanese mira a sfruttare la situazione contrattuale di Buchanan, in scadenza nel 2025, per negoziare un prestito con obbligo di riscatto.