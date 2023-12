Riccardo Trevisani ha commentato negli studi di Sport Mediaset i prossimi avversari dell’Inter negli ottavi di Champions League.

Trevisani sull’Atletico

Queste le sue parole: “Una squadra diversa da come ce l’immaginiamo. Abbiamo in mente il Cholismo che non produceva tiri, ma la squadra tatticamente è cambiata: gioca a 3 in difesa e fa cose simili all’Inter. E’ una squadra che propone di più, ma subisce anche di più. E’ una squadra più affrontabile quindi per l’Inter rispetto a qualche anno fa. Detto questo, è una squadra comunque da rispettare, anche se non è andata malissimo, visto che quando è uscito l’Atletico si potevano ancora pescare City, Bayern e Real. Secondo me, fra le italiane, l’Inter è la squadra che ha più probabilità di passare”.