Calciomercato Inter, intoppo sulla strada per Sommer? | Lo scenario

Inter, la trattativa per la cessione di Andre Onana va verso la conclusione auspicata da tutti. I nerazzurri continuano a lavorare per portare a Milano almeno due portieri. In attesa di capire la situazione legata ad Anatoliy Trubin, i nerazzurri continuano il pressing su Yann Sommer.

Inter, Neuer preoccupa: si complica Sommer

La strada per arrivare al portiere svizzero, tuttavia, potrebbe subire qualche intoppo. Stando a quanto riferisce Sky Sport Germania, infatti, procede più lento del previsto il rientro di Manuel Neuer. Il portierone del Bayern Monaco salterà tutta la tournée in Asia e questo ha messo in allarme i tedeschi, che potrebbero trattenere Sommer oltre il necessario. Sono previsti nei prossimi giorni dei colloqui tra il portiere in orbita Inter e i bavaresi per capire bene il da farsi.