Calciomercato Inter, svolta clamorosa per l’attaccante

Marotta sta pensando al futuro della società. Il dirigente è abile in tutte le trattative e nei rinnovi, come quello di Barella e Lautaro. Ora la dirigenza è al lavoro per prolungare anche il contratto del croato Brozovic. Cosi, appunto la società eviterebbe un altro caso “Donnarumma e Calhanoglu”.

Il caso che sta facendo più rumore è quello di Dybala. Infatti, nelle ultime ora è trapelato che l’argentino non vorrebbe più rinnovare con la società. L’idea dell’Inter sarebbe quella di strapparlo alla Juve a parametro zero, ma offrendogli un contratto da top player. Ma comunque attenzione alle big europee, come il Manchester, o il Barcellona o anche il Real Madrid, squadre che lui ha già rifiutato per stare alla Juventus.