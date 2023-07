Calciomercato Inter, la Bundesliga chiama Gosens | C’è l’offerta ufficiale

L'esterno ex Atalanta è in uscita dal club nerazzurro

Dopo le dichiarazioni del ds del Wolfsburg, che vede il club tedesco a caccia di un terzino, è in arrivo la prima offerta ufficiale del club tedesco che vorrebbe il ritorno in patria di Robin Gosens, in uscita dall’Inter.

Calciomercato Inter, Gosens verso l’addio

“Secondo quanto appreso in esclusiva da Sportitalia, il Wolfsburg ha mosso il primo passo formale nei confronti dell’Inter per cercare di portare in Bundesliga Robin Gosens. Il club tedesco ha infatti formalizzato una proposta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni e legato al raggiungimento di obiettivi. Ora la mossa successiva spetta all’Inter“. Una volta uscito il terzino, i nerazzurri potrebbero prendere Holm dallo Spezia, superando la concorrenza della Juventus.