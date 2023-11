È allarme difesa per Simone Inzaghi in vista del big match del prossimo weekend contro la Juve. Bastoni e Pavard non ci saranno e intanto Marotta sta cominciando a muoversi sul mercato per un rinforzo nel reparto difensivo a gennaio. Non si tratta di infortuni gravi ma l’Inter non vuole rischiare di trovarsi in situazioni del genere in futuro.

L’obbiettivo gioca nel Lille

I nerazzurri faranno un tentativo per Tiago Djalò, in scadenza di contratto il prossimo giugno. Sul ragazzo c’è l’interesse forte anche della Juve ma secondo quanto riportato da Calciomercato.com la società milanese è in vantaggio sulla Vecchia Signora per acquistare a zero il difensore in estate.