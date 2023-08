Calciomercato Inter, l’alternativa a Pavard è in casa Atalanta

Calciomercato Inter, Scalvini l’alternativa al francese

Il Bayern Monaco non ha ancora trovato il sostituto di Benjamin Pavard, che, di conseguenza, non si libererà, momentaneamente, dai bavaresi. Tuttavia, i nerazzurri cercano soluzioni alternative al francese: su tutti un nome, quello di Giorgio Scalvini, difensore classe 2003, dell’Atalanta.

Secondo SportMediaset, l’Inter avrebbe contattato l’Atalanta presentato un’offerta di 30 milioni più 3 di bonus per il cartellino del difensore. Il club bergamasco avrebbe già declinato l’offerta rilanciando a 50 milioni. Le parti sembrano essere lontane, ma se non dovesse sbloccarsi Pavard, i nerazzurri potrebbe dirottare e far sul serio per il giovane azzurro.