Calciomercato Inter, l’attaccante verso l’addio

L’Inter ha chiare le idee per quanto riguarda Joaquin Correa: il giocatore potrà lasciare il club solo a titolo definitivo. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’attaccante rimane un’opzione in uscita dal team nerazzurro, ma la cessione sarà contemplata solo se si tratta di un trasferimento definitivo e con un prezzo fissato intorno ai 15 milioni di euro.

L’ex Lazio, costato all’Inter poco più di 25 milioni di euro, non ha mai reso quanto ci si ci aspettasse da lui ed è per questo motivo che è considerato un anello sacrificale. Nel caso in cui l’addio di Correa si concretizzasse, l’Inter ritornerebbe sugli obiettivi che in precedenza aveva abbandonato: Taremi, Morata e Balogun.