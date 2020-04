Calciomercato Inter Lautaro Martinez: parla l’agente Beto Yaque

Calciomercato Inter Lautaro Martinez : parla l’agente

“È concentrato sull’Inter, con la quale ha un contratto di cinque anni”. Queste le parole dell’agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, in una intervista a Mundo Deportivo che evita di commentar l’interesse del Barcellona per l’attaccante argentino dell’Inter.

Calciomercato Inter Lautaro Martinez concentrato sui neroazzurri

“Ora pensa solo al club in cui si trova. Quando l’ho conosciuto aveva 15 anni. Insieme al mio socio Roly Zárate abbiamo sempre visto un grande potenziale in lui e che avrebbe avuto un grande futuro. Gli elogi di Messi? Per Lautaro è un grande complimento. Penso sia molto confortante e importante per lui”, ha aggiunto.