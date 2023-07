Calciomercato Inter, Lukaku vuole solo l’Europa | Nuovo colpo di scena?

In casa Inter si continua a lavorare alla questione Lukaku, visto che il calciatore spinge per il ritorno a Milano anche se c’è da convincere il Chelsea con la giusta offerta e aspettando la cessione di Onana al Manchester United, che potrebbe sbloccare il denaro per riportare Big Room da Inzaghi.

Calciomercato Inter, Lukaku vede solo nerazzurro

In questi giorni si è parlato di un interessamento dall’Arabia Saudita per il calciatore, che però nonostante il maxi ingaggio proposto non ha mai preso in considerazione l’idea vista la volontà ormai dichiarata dell’ex calciatore di Manchester e Tottenham. E proprio di questo ha parlato Fabrizio Romano, noto esperto di mercato su Twitter. “Romelu Lukaku ha chiarito ancora una nuova di voler restare in Europa. Al momento non c’è nessuna trattativa con club sauditi. L’Inter si rifarà sotto con una nuova proposta visto che considera Lukaku un obiettivo prioritario”.