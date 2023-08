Calciomercato Inter, Marotta chiude per il centrocampista | Affare definito nelle prossime ore

L’Inter vuole chiudere un altro colpo di mercato in attesa poi di sbloccare la situazione legata al portiere: i nerazzurri vogliono completare il centrocampo e regalare a Simone Inzaghi un reparto di affidabilità e qualità in grado di sopportare il triplo impegno stagionale.

Calciomercato Inter, Samardzic sarà nerazzuro nelle prossime 48 ore

Come riporta la Gazzetta dello Sport, fra oggi e domani l’Inter incontrerà l’agente di Lazar Samardzic per definire gli ultimi dettagli relativi all’ingaggio e poi il serbo-tedesco sarà un nuovo giocatore nerazzurro. L’operazione con l’Udinese è già chiusa, manca solo l’ultimo ok da parte dell’entourage dell’ex Lipsia che è atteso a Milano entro il week-end.