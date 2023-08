Calciomercato Inter, aspettando Samardzic c’è un addio a centrocampo | Di chi si tratta

L’Inter continua a lavorare al mercato visto che aspettando la prima giornata di campionato della prossima stagione, i nerazzurri sono molto attivi e prima di arrivare a Samardzic e a Scamacca, stanno lavorando al mercato in uscita.

Calciomercato Inter, tre club su Sensi

E chi potrebbe dire addio, nonostante le ultime amichevoli giocate, è Stefano Sensi, che resta in uscita. E proprio Calciomercato.com, ha fatto il punto della situazione sull’ex Monza: “L’Inter ha deciso da tempo per il suo addio. L’ex Sassuolo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e quindi non sarà possibile un addio in prestito senza rinnovare l’attuale accordo. Servirà quindi un addio a titolo definitivo ma a che cifre? Sensi pesa a bilancio per poco più di 6 milioni di euro”.

E poi ancora: “È questa la cifra minima sotto alla quale il club nerazzurro farebbe registrare minusvalenza. Il Monza che lo ha avuto a disposizione lo scorso anno non è oggi forte su di lui, mentre è più percorribile sia la pista Torino che quella che porta alla Fiorentina“.