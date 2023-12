Si sa che Marotta è sempre bene attento alle occasioni che può offrire il mercato. Questo lo sa bene Inzaghi, i tifosi nerazzurri ma anche Alfredo Pedullà, noto esperto di trattative di mercato che a Sportitalia ha fatto il punto su un possibile tris di nomi per il futuro.

Calciomercato Inter, tre nomi per il futuro

“Per il futuro vanno seguite, a conferma di quanto raccontato oltre un mese fa, tre situazioni a zero: Djalò, nome a caratteri cubitali; Zielinski che aveva dato priorità al Napoli e che non aspetterà in eterno; Taremi, a maggior ragione se il suo gennaio si concludesse con una conferma in casa Porto. Nomi eccellenti per un’Inter ancora più forte”, questo quanto riferito dal giornalista.