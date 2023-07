Calciomercato Inter, non solo la Premier su Onana | Spunta una nuova pretendente

L’Inter aspetta con impazienza la prima offerta ufficiale per Onana da parte del Manchester United: i Red Devils finora non si sono ancora spinti verso la cifra richiesta dai nerazzurri, i quali non vorrebbero scendere sotto i 60 milioni di euro per il portiere camerunense. In questo braccio di ferro però, nelle ultime ore si è inserito anche un club arabo.

Calciomercato Inter, sondaggio dell’Al Nassr per Onana

Come riportato da tuttomercatoweb, è circolata nelle scorse ore la voce di un interessamento, sempre dall’Arabia Saudita, dall’Al Nassr, proprio per Onana. Ci sarebbe stato da parte del club saudita un contatto, sotto forma di sondaggio, che non è scaturito in altro: in ogni caso Onana avrebbe fatto sapere di voler continuare la sua carriera in Europa.