Cuadrado si opererà al tendine e starà lontano dal campo per almeno 3 mesi. Di conseguenza, i nerazzurri dovranno tornare sul mercato come ammesso ieri anche da Ausilio.

I possibili nomi per i nerazzurri

Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, sembra complicato anticipare il colpo Tiago Djaló, che resta però un obiettivo per l’estate. Il nuovo nome è quello di Meunier, 32enne belga attualmente giocatore del Dortmund che però a causa di un lungo stop per infortunio ha appena due presenze in Bundesliga in questa stagione. L’ex PSG ha il contratto in scadenza a giugno e secondo la rosea potrebbe anche liberarsi subito dai tedeschi. Un’altra possibilità è quella di anticipare il colpo Buchanan, 23enne canadese che attualmente gioca nel Club Bruges. Qui però l’Inter dovrebbe pagare almeno 15 milioni per il cartellino e c’è grande concorrenza.