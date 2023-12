Juan Cuadrado si opererà. L’esterno colombiano, di comune accordo con la società, ha deciso di operarsi per provare a porre rimedio in via definitiva al problema fisico che gli sta dando noie da inizio stagione. La prima partita da titolare in Champions League, Cuadrado, l’ha giocata soltanto in settimana. A influenzare il suo percorso in nerazzurro fino a questo momento, un’infiammazione cronica al tendine d’Achille della gamba sinistra, per la quale fino ad ora è stata adottata una terapia conservativa che ha costretto il giocatore a convivere col dolore.

Inter, brutto stop per Cuadrado | I tempi di recupero

I tempi di recupero dell’intervento prevedono uno stop minimo di 3 mesi, una delle motivazioni per la quale si era deciso di evitare di andare sotto i ferri, considerata l’età del giocatore e la delicatezza dell’operazione, visti i tanti impegni importanti che l’Inter dovrà sostenere nei prossimi mesi.

Proprio per questo l’Inter andrà sul mercato. La prima ipotesi porta a Tiago Djalò, 23enne Portoghese in forza al Lille, già obiettivo da tempo di Marotta e Ausilio per rinforzare la difesa, con conseguente spostamento di Darmian che tornerebbe a fare il quinto di centrocampo, in alternativa a Dumfries. L’altra strada, invece, porterebbe ad una soluzione low cost.