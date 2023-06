Calciomercato Inter, obiettivo 90 milioni

E’ letteralmente diventata un tesoro dal quale accingere. L’Inter, causa la stagione ormai terminata, ha attirato su di sé gli occhi di innumerevoli altre società europee e non solo. Con una finale di Champions League persa a testa alta, adesso molte squadre puntano esclusivamente a pescare giocatori della rosa nerazzurra per andarsi a rinforzare. E intanto mister Zhang, resta lì ad attendere. Attendere le offerte migliori che possano meritare un’attenzione particolare e perché no, una discussione realistica. Con Bisseck, Azpilicueta e Thuram come new entry della squadra allenata da mister Inzaghi, ora ci si concentra sul fronte cessioni, con un unico solo obiettivo: raggiungere i 90 milioni.

Calciomercato Inter, ecco da dove arriverebbe questo tesoretto

La rosa nerazzurro di per sé già così è molto forte e competitiva. Ma confermarsi su certi livelli non è mai facile. Con alcuni innesti mirati e ben precisi, l’Inter potrebbe ripetere la stagione appena conclusa e perché no raggiungere anche il massimo. Per fare ciò però c’è bisogno di liquidità. Servono dei fondi importanti da reinvestire in ottica futura. L’obiettivo del padron Zhang è proprio questo. Con Robin Gosens promesso all’Union Berlino per un valore di 15 milioni e Onana corteggiato come non mai dal Manchester United e valutato 50 milioni, la società milanese arriverebbe a quota 65 milioni. Non 90 è vero ma in tutto ciò va considerato anche Brozovic, che nei prossimi giorni dovrà scegliere se accettare i soldi dell’Al-Nassr oppure cedere alle lusinghe del Barcellona. Il suo valore si aggira intorno ai 25 milioni, precisi a fare raggiungere il tesoretto prefissato. La società attende sviluppi restando ferma sulle proprie idee.