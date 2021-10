Calciomercato Inter, Onana più lontano dall’Ajax?

Ten Hag ha detto che si è in una fase di stallo

La dirigenza dell’Inter è sempre a caccia di nomi spendibili sul mercato, di occasioni che possono tramutarsi in colpi per rafforzare la squadra da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. Nell’ultimo periodo, parte delle ricerche e dei contatti che Beppe Marotta sta intessendo riguardano il ruolo di portiere, ora occupato dal numero 1 e capitano Samir Handanovic (che però, per età e rendimento in calo, non è sicuro di rimanere).

I nerazzurri si sono così buttati alla ricerca di un sostituto e uno dei nomi che circola con più insistenza è quello di Onana, estremo difensore attualmente in forza all’Ajax. Secondo le parole dell’allenatore dei lancieri, Ten Hag, la situazione del camerunense è attualmente “di stallo”, anche se, ha tenuto a precisare l’allenatore, “non l’abbiamo inserito in lista per caso”, confermando il fatto che continuerà per il momento a proteggere la porta degli olandesi.