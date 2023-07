Calciomercato Inter, pericolo Barella | Il centrocampista seguito dalla Premier

L’Inter ha chiuso la cessione di Onana al Manchester United ed a breve sarà ufficiale, ma i big nerazzurri sono seguiti con particolare interesse anche da altre squadre importanti estere, in particolare della Premier League. L’ultimo è Nicolò Barella, che adesso è entrato nelle mire del Manchester City.

Calciomercato Inter, Barella primo nome per il Manchester City se parte Bernardo Silva

Come riporta tuttomercatoweb, in caso di partenza di Bernardo Silva, con la richiesta da 100 milioni già spedita al Paris Saint Germain dopo il primo approccio decisamente troppo basso da 30, a quel punto il primissimo obiettivo per il centrocampo è Nicolò Barella, avversario proprio in finale del Manchester City. Anche Guardiola è rimasto impressionato e lo considera ottimo anche nel suo nuovo modulo. A quel punto resterebbe da capire la proposta da spedire ai nerazzurri, ma anche quanto può essere valutato Barella.