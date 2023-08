Calciomercato Inter, possibile colpo last-minute: due nomi sul taccuino

Il mercato dell’Inter potrebbe non fermarsi all’acquisto di Pavard. Marotta e Ausilio stanno valutando un nuovo acquisto in prospettiva futura. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, i nerazzurri potrebbero tentare un colpo a centrocampo ma prima deve liberare un posto. Sensi non dà garanzie a livello fisico e l’Inter sarebbe disposto a lasciarlo partire ma l’ex Monza non ha ancora ricevuto offerte concrete.

Due gioielli del Salisburgo in orbita nerazzurra

Sempre secondo l’esperto di mercato, ci sarebbero due talenti del Salisburgo che interessano all’Inter. Il primo è Lucas Gourna-Douath, centrocampista classe 2003 dotato di grande fisicità e valutato 15 milioni. Il secondo, invece, è Maurits Kjaergaard, anche lui classe 2003 con nazionalità danese.