Calciomercato Inter, le occasioni arrivano direttamente in casa

La dirigenza nerazzurra sta già valutando la linea da attuare il prossimo mercato.

Marotta è stato chiaro, dopo l’esborso per Lukaku che è costato la bellezza di 75 milioni di euro, all’Inter non sono più permessi grandi investimenti. Gli ultimi acquisti sono stati Dzeko, Correa e Dumfries ma che sono arrivati grazie alle cessioni di Hakimi e Lukaku.

La dirigenza nerazzurra, a cominciare da Marotta e Ausilio, stanno valutando la possibilità magari già a gennaio ma molto più probabilmente a giugno di reinserire qualche giovane ex primavera andato in prestito che possa fare al caso di Simone Inzaghi visto che sono diversi i giocatori sia in attacco che in difesa che sono usciti quest’anno e che stanno facendo benissimo fino ad ora.

Inter, Marotta guarda ai nerazzurri in prestito

Chi è andato a farsi le ossa per accumulare maggiore esperienza sono sicuramente Esposito e Pinamonti, 2002 uno, classe 99 l’altro e con anni di prestiti alle spalle. I due sembrano aver trovato però la propria strada, chi in Svizzera collezionando 4 gol e 5 assist in 16 partite mentre Andrea sembra aver trovato la sua dimensione nell’Empoli di Andreazzoli. Chissà che uno dei due non possa tornare a giugno per il ruolo di vice Dzeko. Chi sta facendo bene è anche Mulattieri nel Crotone e ha già realizzato 6 gol all’attivo.

Inzaghi però avrebbe bisogno anche di ricambi in difesa visto che per ora può contare solamente sulla difesa titolare. Occhio quindi a Pirola (Monza) e Vanheusden, che non ha trovato spazio fino ad ora al Genoa dopo una serie di infortuni, ma che con il nuovo allenatore Shevchenko potrebbe essere finalmente titolare. Chi potrebbe tornare per fare il vice Handanovic è Di Gregorio, portiere 24 enne in prestito al Monza di Berlusconi. L’Inter sta valutando quindi i ritorni, se ne riparlerà più avanti visto che la stagione è ancora lunga.