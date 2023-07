Calciomercato Inter, pronto lo sprint per il dopo-Onana: parti vicine

Offerta dei nerazzurri per Trubin

Calciomercato Inter, per Trubin mancano 6 milioni

Con Onana passato al Manchester United, i nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo portiere titolare. La prima scelta dalle parti di Viale della Liberazione resta Anatolij Trubin, estremo difensore in forza allo Shakhtar Donetsk. Infatti, secondo quanto riporta tuttomercatoweb, l’Inter avrebbe presentato una prima offerta di 12 milioni, che il club ucraino ha prontamente rispedita al mittente.

Trubin, i nerazzurri hanno fretta di chiudere

Lo Shakhtar Donetsk chiede 18 milioni di euro, 6 milioni in meno rispetto alla prima proposta nerazzurra, e non sembra propenso a regalare nessuno sconto. Tuttavia, l’Inter ha fretta e vuole avere il tempo di testare il portiere nell’imminente tournée giapponese. I nerazzurri, forti della situazione contrattuale del portiere ucraino, sono pronti a presentare una nuova offerta per convincere il club e regalare a Simone Inzaghi un nuovo portiere.