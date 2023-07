Calciomercato Inter, tutto fatto per Onana allo United | I dettagli

In arrivo 50 milioni di euro per le casse nerazzurre

Dopo l’arrivo di Cuadrado, si muove anche in uscita il mercato dell’Inter, visto che è praticamente fatta per il trasferimento del calciatore camerunense allo United. E Sky Sport ha confermato l’affare, con i nerazzurri che ora potrebbe chiudere l’accoppiata che porta ai nomi di Trubin e Sommer, che potrebbero arrivare per una cifra complessiva di 16 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Onana-United: ci siamo

“Onana-Manchester United in chiusura per 50 milioni più bonus. Le parti stanno sistemando i dettagli sulle modalità di pagamento. Tra oggi e domani l’ex Ajax dovrebbe andare a Manchester”.