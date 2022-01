Calciomercato Inter, proposto un centrocampista alla Samp

Ore calde in casa Inter per quanto riguarda il calciomercato. Di fatto la Samp ha avviato i contatti con l’Inter per Sensi. La dirigenza blucerchiata ha presentato la proposta al club e anche al centrocampista italiano: prestito fino a giugno. Così, Sensi potrebbe dire addio in questa sessione di mercato.

LEGGI ANCHE:

Come riporta da Il Secolo XIX, Sensi non riesce a trovare spazio e continuità all’Inter e potrebbe essere interessato a mettersi maggiormente in mostra per restare nel giro della Nazionale, visto che ci saranno i Mondiali. Sia il club nerazzurro che l’agente del calciatore devono dare una risposta. Lo stipendio si aggira intorno a un milione di euro.