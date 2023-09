Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per il difensore | Arriva un anno dopo?

In questi mesi non c’è stato solamente Pavard come nome per la difesa nerazzurro visto che da diversi mesi si è parlato anche di Djalò, difensore del Lille. Non è chiusa, tutt’altro, l’ipotesi che il calciatore possa arrivare a giugno 2024.

Calciomercato Inter, si pensa ancora a Djalò

Di questa ultima soluzione ne ha parlato Calciomercato.com: “Potrebbe arrivare la prossima estate, quando Djalò (se non dovesse rinnovare) si libererebbe a zero dal Lille. I dialoghi tra le parti non sono mai stati interrotti, anzi, già a gennaio il ragazzo potrebbe essere libero di firmare per un nuovo club e di sicuro l’Inter è tra questi. Il classe 2000, a parametro zero, rappresenterebbe un’occasione molto ghiotta per il club di viale della Liberazione, che nel giugno del 2024 vedrà scadere il contratto di Matteo Darmian. Djalo è uno di quei nomi rimasti sul taccuino, dovesse decidere di partire a zero, l’Inter si farebbe trovare pronta”, si legge sul noto sito di calciomercato.