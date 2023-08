Calciomercato Inter, dopo Pavard altro colpo per il centrocampo | Tutti i nomi

Il mercato dell’Inter non si fermerà probabilmente a Pavard. Vista una possibile partenza di Asllani direzione Premier, i nerazzurri, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, starebbero pensando a Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo e ancora sul mercato dopo le parole delle scorse settimane di Carnevali.

Calciomercato Inter, Maxime Lopez verso i bianconeri

Anche se per il centrocampo c’è anche un altro nome oltre il francese ex Mar. “Inter, si lavora per un centrocampista: contatti in corso per Maxime Lopez del Sassuolo. Chieste informazioni per Boubakary Soumaré in uscita dal Leicester“.