Moggi sicuro: “L’Inter è ancora la più forte di tutte. Ecco la sua arma segreta”

L'ex Juventus vede favoriti i nerazzurri per la corsa al titolo

Su Libero, Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha commentato la giornata di campionato elogiando l’Inter e dichiarandola ancora più forte dello scorso anno.

Moggi: “Inter avversario difficile per tutti”

“I nerazzurri hanno vinto a Cagliari con una facilità disarmante, forti di un centrocampo che fa girare la palla tanto velocemente da far girare anche la testa agli avversari, con sovrapposizioni perfette come quella di Thuram e Dumfries in occasione del primo gol. La freddezza poi di Lautaro, tipica dell’attaccante di razza, ha fatto il resto.

Calhanoglu è la mente pensante – prosegue l’ex dirigente della Juventus – i cui palloni vanno sempre a cercare i compagni liberi, Barella l’uomo che sa conquistare la palla per far ripartire la squadra e al resto pensano gli attaccanti. Sarà un avversario difficile per tutti”.