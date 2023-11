Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per la fascia destra I E’ lui l’alternativa a Cuadrado

L’Inter è ancora alla ricerca del possibile sostituto di Cuadrado. Il colombiano è alle prese con un’infiammazione al tendine d’Achille e, per questo, in viale della Liberazione si sta cercando urgentemente un vice Dumfries. Il nuovo nome è Tajon Buchanan, canadese e attualmente al Bruges. Il classe ’99, come riferisce Tuttomercatoweb.com, è un vecchio pallino di mercato del dirigente nerazzurro Ausilio che lo aveva cercato anche la scorsa primavera senza, però, cercare l’affondo.

Buchanan nuovo obiettivo di mercato

Il canadese è un giocatore molto simile, per caratteristiche, all’attuale titolare della fascia destra nerazzurra Denzel Dumfries. Il contratto non è stato rinnovato e la sua scadenza è prevista per il 2025. La dirigenza interista potrebbe quindi operare già nel mercato invernale per bruciare la concorrenza e attuare un investimento a lungo termine.