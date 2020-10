Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per l’attaccante: può arrivare a gennaio

L’Inter nonostante sia una squadra completa in ogni reparto, vuole rinforzarsi ulteriormente in vista della prossima sessione di calciomercato. Per i nerazzurri un ritorno di fiamma per l’attaccante.

Antonio Conte non si accontenta e vuole avere e ottenere sempre il meglio per puntare sempre più in alto. L’Inter si è rinforzata e possiede uno dei centrocampi più forti d’Europa, ma il tecnico nerazzurro vuole un altro attaccante che gli garantisca cinismo sotto porta ed esperienza sul campo.

Il desiderio di Conte resta Edin Dzeko, già trattato nella sessione di mercato estiva ma ad un passo dalla Juventus. Adesso è alla Roma il bosniaco ma forse ci resterà fino a gennaio.

Come riportato da todofichajes.com, l’Inter farà un nuovo tentativo per Dzeko già a gennaio. Conte non crede che per vincere il campionato e la Champions League bastino Alexis Sánchez, Romelu Lukaku e Lautaro Martínez. Perciò la priorità è acquistare un attaccante.

La Roma valuta 30 milioni di euro il bosniaco ma l’Inter spera di riuscire a strapparlo con uno sconto, magari inserendo qualche contropartita tecnica nell’affare.

