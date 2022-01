Calciomercato Inter, scambio con una big europea: la suggestione

La difesa dell’Inter, in questa stagione e anche nella passata, è una tra le migliori d’Europa. Skriniar, Bastoni, de Vrij ma anche giocatori affidabili, e anche i loro sostituti si fanno sempre trovare pronti. Però ci sono suggestioni che potrebbero distruggere il muro che ha costruito prima Conte e perfezionato Inzaghi. Per Bastoni è di vecchia data la voce sulla Premier League e il Manchester United, per de Vrij c’è l’incognita del contratto che scade nel 2023. E poi Skriniar, da tempo protagonista ad altissimi livelli e ovviamente osservato da diversi club.

Su Skriniar sembrano esserci soprattutto due squadre: Bayern Monaco e Real Madrid, Da diverse stagioni il Real tiene d’occhio lo slovacco e Perez avrebbe anche la pedina di scambio per provare ad arrivare al difensore: Marco Asensio. Il talento spagnolo che in questa stagione non è sempre stato titolare ma è comunque un giocatore a cui Ancelotti si affida molto. I Blancos potrebbero proporre a uno scambio secco, il fantasista spagnolo guadagna circa 5 milioni a stagione e quindi sarebbe relativamente abbordabile.