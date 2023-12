Dall’Inghilterra, secondo quanto riportato dal Sun, ci sarebbe l’interesse del Manchester United per Federico Dimarco. L’esterno nerazzurro è uno degli obiettivi dei Red Devils, che è pronto a inserire pure una contropartita per provare ad intavolare la trattativa.

Per Dimarco pronti 60 milioni più Martial

Lo United si sta già muovendo in vista del mercato invernale perché ha bisogno di un rinforzo per risollevare la squadra. Tra questi ci sarebbe appunto l’esterno dell’Inter, valutato attorno ai 60 milioni di euro. Una cifra eccessiva per il club inglese che vorrebbe utilizzare Anthony Martial in scadenza il prossimo giugno come contropartita per abbassare la richiesta.