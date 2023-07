Calciomercato Inter, spunta il brasiliano per la difesa | Può arrivare low cost

In casa Inter aspettando di capire come si evolverà la situazione in attacco, Ausilio e Marotta stanno lavorando ad un acquisto in difesa viste le partenze di Skriniar e D’Ambrosio. Questo il punto fatto da “La Gazzetta dello Sport”: “Per questo, mentre parlava con l’Atalanta della possibilità (difficile) di un prestito di Demiral, l’Inter ha trovato una porta aperta per Rafael Toloi”.

Calciomercato Inter, Marotta e Ausilio su Toloi