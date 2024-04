C'è una nuova pista di mercato per l'Inter in vista della prossima stagione, un affare che, dopo Zielinski e Taremi, rappresenterebbe eventualmente il terzo colpo a parametro zero

Il Calciomercato Inter è in piena attività. Il club di Viale della Liberazione sta valutando tutte le strade valide per rinforzare l’organico a Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ha chiesto cinque attaccanti per la prossima stagione, anche in vista di tanti impegni.

Calciomercato Inter, si lavora per Martial a parametro zero

Ad Appiano Gentile potrebbe arrivare, dopo Zielinski e Taremi, il terzo colpo a parametro zero: Martial. A quanto pare, sarebbe lo stesso giocatore ad essersi proposto di giocare in nerazzurro. Anthony Martial, che, tramite il suo agente, si è offerto all’Inter partire dal 2024-25, quando sarà scaduto il suo contratto con il Manchester United.

Il giocatore non è stato accostato all’Inter per la prima volta, ma è una vecchia conoscenza. L’Inter si è avvicinata al 28enne anche nell’ultima finestra di mercato, quella di gennaio. Senza trovare il giusto accordo, i nerazzurri hanno spostato l’obiettivo a fine stagione. Martial va in scadenza di contratto a giugno, l’accordo con il Manchester United non sarà rinnovato e dunque è già libero oggi di firmare per un’altra squadra. È stato proposto all’Inter e le valutazioni sono in corso. Valutazioni di ogni tipo, evidentemente, anche quelle relative a una continuità di rendimento che nelle ultime stagioni non è stata al top.