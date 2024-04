Paolo Cannavaro sulla corsa dell’Inter: “Perfetta, ha stracciato il campionato. Allegri? In Italia si critica troppo spesso”

“Ci sono tanti meriti dell’Inter, che ha stracciato il campionato, ma negli anni siamo stati abituati a vedere le inseguitrici andare un po’ più veloci. Ci si aspettava magari qualcosa in più da chi sta dietro. E’ comunque un campionato comunque interessante”. Ha parlato così l’ex calciatore ed ora allenatore Paolo Cannavaro in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, direttamente dal Padel Best Expo di Montecarlo al Grimaldi Forum.

Inter troppo bene o inseguitrici troppo male?

Da ex difensore, l’impatto di Pavard ti ha stupito? “Non lo scopriamo adesso, quando l’Inter l’ha preso sapeva di trovare un giocatore super affidabile. Acerbi si è confermato ad alti livelli? Ho avuto la fortuna di giocarci, da quando inizia la stagione a quando finisce non molla un centimetro, è sempre concentrato e sul pezzo. Poi, i meriti della difesa ci sono sicuramente, ma l’Inter è perfetta in tutta la fase di non possesso palla”.

La Juventus ha vinto con la Fiorentina: un successo che allontana la crisi che c’è stata? Cosa pensi delle critiche ad Allegri? “Viviamo in un paese dove la parole d’ordine è criticare. Si critica troppo spesso, la Juventus ieri ha blindato il posto Champions che è fondamentale per la rinascita di tutto l’ambiente bianconero. C’è da migliorare, ovvio, ma ora si deve pensare a fare punti”.