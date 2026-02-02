Il calciomercato Inter può essere definito chiuso, così come hanno affermato le parole del presidente Beppe Marotta. Ciò che ancora non ha una conclusione è il futuro di Davide Frattesi. L’ex Sassuolo potrebbe lasciare l’Inter nel caso arrivasse un’offerta che piace alla dirigenza nerazzurra e al giocatore. A poche ore dalla chiusura dei giochi, tutto potrebbe ancora sorprendere.

Calciomercato Inter, futuro Frattesi ancora in bilico

Il calciomercato dell’Inter sembra chiuso dopo le parole del presidente Marotta ma, come ci insegna la storia del mercato “Mai dire mai”. Nelle ultime ore c’è stato infatti un nuovo tentativo da parte della Lazio per Frattesi che, però, a quanto pare resterà in nerazzurro. Ma il calciomercato chiude alle ore 20 di oggi, lunedì 2 febbraio 2026.

La Lazio, Lotito e tutto l’ambiente sognano Davide Frattesi. I biancocelesti cercano nuovi rinforzi per la linea mediana. Nel weekend è stato fatto un tentativo per il giocatore romano dell’Inter ma ci sono più discorsi aperti. La Lazio resta fortemente interessata all’ex Sassuolo. Nell’ultimo weekend Lotito ha fatto un tentativo con l’Inter per Davide, classe 1999. Lotito ha messo sul piatto ben 25 milioni di euro per acquistare il centrocampista romano con un passato proprio nel vivaio dei biancocelesti. Da Viale della Liberazione è arrivato però un secco no. A quanto pare i nerazzurri che hanno chiesto molti più soldi dell’offerta biancoceleste, non sono intenzionati a cedere. Sul ragazzo romano c’è una vera e propria asta soprattutto con diversi club della Premier League interessati anche se non è detto che lasci Milano in questa finestra di mercato. Frattesi alla Lazio, salvo colpi di coda, va in archivio. Tutto aperto fino alle 8 di stasera.