Calciomercato Inter, un altro argentino in arrivo a Milano? | Di chi si tratta

Si sa che l’Inter è pronta sempre a cogliere grandi opportunità come accennato pochi mesi fa da Marotta e Ausilio. E visto l’infortunio di Pavard e qualche contratto che potrebbe non essere rinnovato, in casa Inter potrebbe arrivare un nome nuove per la difesa. Si tratta di Juan Foyth, giovane difensore argentino. E proprio di questo ha parlato il suo manager a Sportitalia.

Calciomercato Inter, parla l’agente di Foyth

“Juan oggi è uno dei difensori più affidabili che ci siano in Europa. Ed è moderno per molti aspetti”. Questo uno stralcio delle parole dell’agente.

Per esempio?

“Per il fatto che sappia fare in modo eccellente tre ruoli. E’ un giocatore molto completo ed un serio professionista”.

Il suo nome è stato accostato anche alla Juventus: cosa ci può dire in merito?

“Juan è un giocatore adatto a giocare in squadre come la Juventus o anche l’Inter. Per la sua mentalità e per la qualità che ha”.

Lo vedrebbe bene nel campionato italiano, insomma?

“Sì, potrebbe tranquillamente giocare in Serie A e far vedere le sue qualità anche da voi”.

Data la sua importanza per il Villarreal, non è possibile comunque che parta a gennaio?

“Impossibile no, anche se sappiamo che lui è molto importante per il Villarreal e che il mercato a gennaio è abbastanza mirato per le squadre solitamente. Vedo più probabile che qualche tentativo venga fatto per lui nel mercato estivo”.

Il suo prezzo?

“C’è sempre la clausola rescissoria, ma comunque con Villarreal se ne può parlare…”.