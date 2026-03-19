Calciomercato Inter, work in progress: Stankovic e Vicario nel mirino

Cristian Chivu ha bisogno di una rosa più competitiva di quella attuale nella prossima stagione se i nerazzurri hanno intenzione di non perdere il passo in campionato ed nell’Europa che conta. Ci sono oggettivamente delle lacune che vanno colmate. Sicuramente il centrocampo, con giocatori ormai avanti con l’età e altri in chiaro calo di forma, e il portiere, sono priorità.

La dirigenza di Viale della Liberazione si sta mettendo in moto per arrivare ad Aleksandar Stankovic. Il serbo ha lasciato l’Inter nell’ultima sessione di calciomercato trasferendosi a titolo definitivo in Belgio, al Brugge, dove sta mettendosi in mostra come uno dei giovani più interessanti del campionato, infatti, ad appena 20 anni, ha già messo sette sigilli e regalato cinque assist in 44 presenze stagionali. Numeri da record per un giocatore così giovane. Figlio d’arte, ex nerazzurro Stankovic, Aleksander è una giovane promessa del calcio, ha fisicità e tecnica. I nerazzurri hanno intenzione di ricomprarlo offrendo al Club Brugge 23 milioni di euro.

L’Inter dovrà coprire un grande vuoto: il portiere. Con l’addio di Yann Sommer, l’idea è quella di Guglielmo Vicario. Il portiere ha fatto intendere anche un certo gradimento per un eventuale ritorno in Italia e l’Inter sembra proprio il posto ideale per ricominciare dopo il Tottenham. Vicario ha un contratto fino al 2028 e costerebbe intorno ai 18 milioni. Anche in questo caso una cifra non indifferente ma la società nerazzurra.