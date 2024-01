Il centrocampista del Nottingham Forest seguito da un'altra squadra in Serie A

Orel Mangala può partire in questa sessione di mercato. Con Espirito Santo in panchina, il classe ’98 non trova spazio e diversi club sono interessati a lui.

Juventus e Napoli alla finestra

Interesse da parte dei due club italiani, ma il Nottingham vuole cedere il suo giocatore solo a titolo temporaneo. L’idea del Napoli sarebbe infatti di intraprendere la strada del prestito con diritto di riscatto (la stessa fatta per Hamed Junior Traoré). C’è l’apertura del club inglese per il prestito.