Calciomercato Juventus, quattro titolari in uscita: affari con il PSG

Il ds Cherubini pensa a come rinforzare la squadra di Allegri. Il tecnico toscano ha capito dove intervenire nel prossimo mercato e ha fatto diversi nomi al direttore bianconero.

L’allenatore ha chiesto un regista che dia geometrie e possa mandare in gol gente di inserimento come Dybala e Locatelli, ma non solo perché il tecnico viste le prove deludenti di Morata e Kean ha chiesto un grande numero nove per l’attacco.

La Juventus, che dovrà tornare a correre veloce in campionato ha messo nella lista diversi obiettivi di mercato che potrebbero arrivare dalla Francia e che potrebbero fare molto comodo ad Allegri.

Paredes, Icardi, Kurzawa e Kehrer trovano poco spazio nel Psg di Pochettino e il club francese di fronte a una congrua offerta potrebbe decidere di cedere uno o più calciatori. La Juventus, visti i ruoli sarebbe interessata ad acquistarne tutti e quattro visti i ruoli scoperti nella rosa anche se prima dovrà togliere i pesanti ingaggi di Ramsey e Rabiot nella rosa bianconera.