Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Juventus sarebbe pronta a piazzare 2 colpi nella sessione invernale del calciomercato. Per quel che concerne il centrocampo, il nome più gettonato è quello di Pierre-Emile Kordt Højbjerg, centrocampista danese classe 1995 e attualmente in forza al Tottenham. Tuttavia, c’è un ostacolo significativo da superare, rappresentato dalla richiesta economica del club inglese, che parte da un prezzo di 30 milioni di euro. Altre opzioni sul tavolo includono giocatori più giovani come Samardzic dell’Udinese, ma ci sono anche alternative come Koné (Borussia Moenchengladbach), Fofana (Monaco) e Diarra (Strasburgo).

Calciomercato Juventus, la pista Berardi è ancora viva

Per quel che riguarda l’attacco, invece, sembra che la Juventus non abbia ancora mollato Domenico Berardi. Giuntoli sta valutando di fare un nuovo tentativo per portare Mimmo in bianconero, anche se le richieste del Sassuolo si aggirano intorno ai 30 milioni di euro per il trasferimento. Tuttavia, una principale alternativa potrebbe essere rappresentata da Heorhij Viktorovyč Sudakov, un giovane talento ucraino che gioca per lo Shakhtar Donetsk.