Juventus, Alaba già a gennaio: ecco come

L’austriaco è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. I bianconeri vogliono anticipare la concorrenza

Tra qualche mese David Alaba potrebbe essere uno dei giocatori più ambiti dai grandi club perché l’austriaco si libererà a parametro zero. Sul giocatore ci sono diverse squadre, tra cui anche la Juventus. I bianconeri, però, vogliono anticipare i tempi e assicurarsi Alaba già a gennaio. Come riferito da calciomercato.it, l’austriaco sarebbe il rinforzo giusto per Andrea Pirlo visto che può essere utilizzato come terzino sinistro o anche sulla mediana. La carta potrebbe essere il cartellino di Douglas Costa, in questa stagione in prestito proprio al Bayern Monaco. I baveresi non hanno alcuna intenzione di privarsi di Alaba a gennaio e puntano ad un rinnovo che al momento sembra impossibile. Liberandosi dell’ingaggio del brasiliano da 6 milioni di euro a stagione, la Juventus potrà permettersi di offrire un contratto monstre ad Alaba. Tutto gira intorno a Douglas Costa, a gennaio la Juventus vuole tentare un colpo che sarebbe di gran spessore.