Calciomercato Juventus, Allegri vuole l’esterno | L’arrivo di Giuntoli cambia lo scenario

L’arrivo di Giuntoli alla Juventus potrebbe avere ripercussioni positive anche sul mercato in entrata, in particolare per quei giocatori che sono considerati obiettivi di altre squadre partecipanti, a differenza della Juventus, alla prossima Champions League. Un nome è quello di Domenico Berardi, per il quale Massimiliano Allegri stravede.

Calciomercato Juventus,l’arrivo di Giuntoli favorisce i bianconeri nella corsa a Berardi

Come riportato da Il Tempo, Berardi è sempre la prima scelta della Lazio. Anche se la la pista che porta al numero 10 del Sassuolo si complica giorno dopo giorno. Infatti, l’arrivo di Giuntoli alla Juve ha cambiato le carte in tavola per il capitano dei neroverdi. Nei prossimi giorni i bianconeri si faranno avanti per presentare un’offerta a Carnevali.