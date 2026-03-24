Il calciomercato Juventus inizia a concentrarsi sulle prossime uscite ed entrate. Una delle possibili uscite dalla Continassa è Cambiaso. Il Barcellona ha chiesto del giocatore e, considerando il momento di stallo con la Juve, potrebbe preparare le valigie a fine stagione.

Calciomercato Juventus, addio a Cambiaso, pronti all’assalto di Kolo Muani

Andrea Cambiaso è un punto fermo con la Juve, Spalletti lo apprezza molto e spera di poter puntare su di lui anche nella Juve del futuro, ma qualcosa è andato storto, il centrocampista è in una fase di stallo. Tuttavia le attenzioni dei top club europei non mancano. L’esterno bianconero è stato anche sondato dal Manchester City. Intanto, a preparare un assalto estivo è il Barcellona, mentre la Juventus ha fissato la valutazione del proprio terzino oltre i cinquanta milioni di euro.

Parallelamente si muove la pista che potrebbe riportare Kolo Muani a Torino in maniera definitiva. L’attaccante ventisettenne non ha mai perso la speranza di tornare alla Juventus dopo i mesi trascorsi sotto la Mole in prestito da gennaio a luglio 2025, periodo nel quale ha realizzato dieci reti complessive.

Non solo uscite, la Juve pensa anche ai nuovi acquisti, il sogno resta Kolo Muani, attualmente è in prestito al Tottenham ma non resterà in Premier League. Molto dipenderà dalla qualificazione in Champions. La dirigenza della Vecchia Signora studia la mossa per arrivare al francese, valutando l’inserimento di David come contropartita tecnica in uno scambio col PSG.