Calciomercato Juventus, Bonucci in partenza | I bianconeri possono avere un indennizzo

La Juventus vuole risolvere la questione Bonucci in tempi rapidi, con la Lazio che è ancora in corsa per l’esperto difensore azzurro: l’Union Berlino però è la squadra che è più vicina ad assicurarsi l’ex capitano bianconero.

Calciomercato Juventus, ore decisive per Bonucci all’Union Berlino

Come riporta Sportmediaset, l’Union Berlino sta spingendo per convincere il difensore della Juventus con il pressing del tecnico Urs Fischer che lo vorrebbe avere a disposizione al più presto e nel caso il trasferimento andasse in porto ai bianconeri andrebbe un piccolo indennizzo.